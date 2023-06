Genova – Potrebbe arrivare già il prossimo 15 giugno, nel corso della prossima assemblea del CdA la nomina dell’imprenditore genovese Alfonso Lavarello a nuovo presidente dell’aeroporto “Cristoforo Colombo”.

La notizia circola con insistenza insieme a quella che vorrebbe il manager Andrea Mentasti portare la sua esperienza pluriennale all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, nel ruolo di direttore generale e amministratore delegato.

Lavarello, molto vicino alla MSC potrebbe portare un impulso molto importante nel rinnovamento vista l’attenzione dimostrata dal colosso della logistica per il settore aereo.

A lui si deve la riapertura di Cuba di Fidel Castro alle crociere e molte aperture al mercato del Turismo dell’isola più anti-imperialista di sempre.

In molti pensano che l’arrivo di Lavarello al vertice dell’aeroporto di Genova darà il via a una serie di profondi cambiamenti e aperture al mercato con un occhio di riguardo alla logistica delle merci e al Turismo.