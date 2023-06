Monterosso (La Spezia) – Rischia la paralisi il ragazzo di 25 anni che ieri pomeriggio si è lanciato in un tuffo tra gli scogli urtando il fondale con la testa. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nella località delle Cinque Terre dove il ragazzo si trovava in vacanza.

La voglia di un tuffo ha prevalso sulla prudenza e il giovane si è lanciato dalla scogliera in un punto dove l’acqua è troppo bassa e ha urtato il fondale perdendo i sensi.

Fortunatamente alcuni amici si sono accorti dell’emergenza e lo hanno soccorso chiamando subito il 118.

Sul posto sono accorsi i volontari della Pubblica Assistenza di Monterosso e l’automedica Delta 3 ma subito si è reso necessario il trasporto in elicottero all’ospedale San Martino.

Il giovane è stato immobilizzato nella speciale barella “spinale” e caricato d’urgenza sull’elicottero Grifo del 118 che ha effettuato il trasporto urgente in codice rosso.

Il ragazzo è stato subito ricoverato e sono iniziati gli esami per accertare eventuali lesioni spinali che potrebbero causare la paralisi.