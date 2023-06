Albissola Marina (Savona) – Migliorano, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni della ragazza di 26 anni coinvolta ieri sera in in grave incidente stradale in corso Bigliati ad Albissola Marina.

Per cause ancora da accertare due auto e lo scooter della ragazza si sono scontrati e la giovane è stata sbalzata a terra riportando diverse ferite.

Soccorsa dal 118 la giovane è stata trasferita in ospedale per le cure del caso.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.