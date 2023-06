Code sino a 24 km sulle autostrade di Liguria e turisti inferociti che postano foto e video “imprigionati” in auto sui nastri d’asfalto, uniche vie per raggiungere casa. Le polemiche non si placano neppure oggi ed è lo stesso presidente della Regione Liguria a “strigliare” le società che gestiscono le concessioni autostradali.

“La Liguria ha purtroppo spazi stretti – scrive Toti sulla sua pagina Facebook – Lo straordinario successo turistico, dei porti, delle crociere, che fa sì che la nostra regione cresca più del resto d’Italia come non era mai avvenuto in passato, ha anche i suoi effetti controproducenti. Pur di venire a fare qualche giorno di vacanza nel nostro territorio, pur di imbarcare merci dai nostri porti, pur di tenere una barca nelle nostre marine, tanti fanno ore di coda in autostrada”.

“Sebbene la Regione non abbia competenze dirette – aggiunge Toti – da tempo lavoriamo con le concessionarie per diminuire i disagi, e nonostante questi disagi nessuno rinuncia a venire da noi. Ieri il traffico si è concentrato nel ponente, anche perché negli altri tratti è stato fatto uno sforzo in più per gestire l’ondata di traffico, mentre sull’Autostrada dei Fiori molti cantieri non sono stati rimossi”.

La reazione della Regione Liguria, però, non si fa attendere

“Già stamani – spiega ancora Toti – ho chiesto di convocare quel concessionario autostradale che come gli altri deve agire con maggiore responsabilità e accollarsi, dove necessario, i costi della rimozione dei cantieri nei giorni più trafficati.

Dal prossimo week end a fine settembre non possiamo tollerare errori di programmazione sui cantieri che squalificano una regione che sta trainando la crescita d’Italia. Non possiamo far pagare ai nostri turisti gli errori di programmazione del passato di chi gestisce le nostre strade”.