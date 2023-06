Genova – Sono gravi, all’ospedale Galliera dove si trova ricoverato, le condizioni del pensionato di 84 anni coinvolto questa mattina in un grave incidente stradale in via Ronchi.

Per cause ancora da accertare ben 4 auto si sarebbero scontrate e nell’impatto il pensionato avrebbe avuto la peggio.

Soccorso dal 118, il pensionato è stato trasferito in codice rosso in ospedale mentre altre due persone sono state trasferite all’ospedale Evangelico di Voltri e al Villa Scassi di Sampierdarena.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte della polizia locale.