Genova – Un incendio si è verificato intorno all’ora di cena di ieri sera in un appartamento in via Fillak, nel quartiere genovese di Certosa.

Secondo le ultime informazioni, le fiamme avrebbero coinvolto la cucina e sarebbero nate a causa di un malfunzionamento di un elettrodomestico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno prima evacuato l’abitazione e poi domato tempestivamente il rogo. Inoltre, sono giunti anche i sanitari del 118, ma fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite o intossicate.