Genova – Due giornate di musica, festa, fitness e stand gastronomici. Torna venerdì e sabato, all’arena degli Artisti, l’edizione 2023 della PegliFest.

A partire dalle 18 un fitto calendario di eventi, concerti, esibizioni e lezioni di fitness all’aperto accompagnate da street food e degutazioni di birre a produzione artigianale.

Al calare del sole, venerdì, scatta la Fitness Class aperta a tutti

Seguono le esibizioni di Projeto Ginga-Projeto DanÇa, team coreografico femminile multietnico (Italia, Angola, Spagna e Capoverde)

Alle 20:30 Opening Act: Dionysian (Rock band torinese vincitrice del Fantastico Festival 2022 e di Sanremo Rock)

Alle 21 Concerto di «The Rockstar Show», il primo multi tribute rock in Italia e Europa che farà rivivere l’esperienza delle leggende del rock.

Lo show con i più grandi successi dei Queen, Bon Jovi, Europe, Kiss, AC/DC, Guns & Roses e molto altro rigorosamente dal vivo, con tantissimi cambi costume e strumenti fedeli agli originali.

La band, formata da quattro musicisti e tre cantanti, è capitanata da Phil Proietti, esperto performer con oltre 10 anni di esperienza live in tutto il mondo e tra i protagonisti del programma televisivo in onda su Rai Uno “Tali & Quali Show”

Chiusura con il dj set di Jay-S (Jacopo Saliani)

Sabato 10 giugno a partire dalle 18:00:

Al calare del sole Zumba Class aperta a tutti con Daniela e le Twinz Marcella e Manuela

Alle 21 Concerto «Explosion Band» che propongono due ore di spettacolo senza pause con le migliori hit internazionali ed italiane di genere dance, pop, rock, latino e funky, che ci hanno fatto scatenare dagli anni ’80 fino ad oggi impreziosite da acrobatiche coreografie, repentini cambi d’abito, una scintillante scenografia

Chiusura con il dj set firmato da Jay-S

L’ingresso alla manifestazione è libero