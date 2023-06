Genova – Una violenta lite tra due famiglie e poi una rissa nella quale è rimasto ferito un minorenne. Momenti di tensione, ieri sera, in piazzale Gerolamo Casissa, nel quartiere di Bolzaneto.

Intorno alle 21 numerose chiamate alle forze dell’ordine segnalavano una violenta lite e tre persone che si stavano picchiando senza regole.

Le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto insieme ad una ambulanza ed hanno bloccato le persone che si stavano colpendo tra loro.

Una dei più malconci era addirittura un minorenne, componente di una delle due famiglie di nomadi Sinti coinvolte nella disputa.

Fortunatamente per lui solo lievi ferite e molte contusioni ma il personale paramedico ha preferito trasferire il giovane in ospedale, al Gaslini, per sincerarsi che non vi fossero lesioni interne.

I maggiorenni, invece, sono stati accompagnati all’ospedale Villa Scassi per refertare le ferite.

Sull’episodio indagano i carabinieri che dovranno accertare i motivi della rissa e magari sorvegliare le due famiglie perché la disputa non riprenda nei prossimi giorni.