Colle di Nava (Imperia) – Ancora un Tir bloccato sulle strade della Liguria. Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un camion di grosse dimensioni che era rimasto bloccato in una curva sulla strada per Nava.

Si è reso necessario l’intervento di una grossa auto gru per poter sollevare letteralmente il camion e riportarlo nelle condizioni di potersi muovere.

Nel frattempo il traffico nella zona è andato in tilt per ore ed è stato necessario istituire un senso unico alternato per garantire il deflusso delle auto e dei mezzi in transito.

Indagini in corso per accertare come un mezzo di tali dimensioni sia finito su una strada che non è certamente idonea.