Genova – Una prima importante vittoria per gli ambientalisti che anche oggi hanno presidiato il cantiere aperto in piazza Corvetto e che prevederebbe il taglio di alcuni alberi nell’aiuola accanto alla galleria verso Portello. Il cantiere è stato fermato e gli alberi, per il momento, sono salvi.

Gli attivisti del Circolo nuova ecologia Genova, di Italia nostra, e del Comitato Acquasola hanno impedito il taglio degli alberi con la loro presenza pacifica ed “armata” solo di striscioni e fischietti per richiamare l’attenzione.

“Ancora una volta non si smentiscono – spiega Andrea Agostini – e grazie all’Attila del verde altri due alberi stanno per morire. Saranno pericolosi, bisognerà abbatterli per ragioni di sicurezza”.

Gli ambentalisti contestano la decisione di scavare proprio a ridosso delle radici e temono che l’intervento provochi la morte delle piante o la loro malattia, con la conseguenza ce dovranno essere abbattuti”.

Domani la “partita” ricomincia alle 8 e gli attivisti hanno già chiarito che continueranno a presentarsi nel cantiere sino a quando non verranno garantite le piante.