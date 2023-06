Genova – E’ stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino la donna coinvolta questa mattina, intorno a mezzogiorno, in un grave incidente avvenuto in piazza DiNegro, nel quartiere di San Teodoro.

La donna era in sella ad una bicicletta che si è scontrata in circostanze ancora da accertare contro una vettura.

La donna è stata sbalzata a terra dopo un volo di alcuni metri ed ha riportato diverse lesioni.

Soccorsa dai passanti, la donna è stata poi affidata alle cure del 118 e trasferita in codice rosso, il più grave, in ospedale.

La polizia locale sta ricostruendo esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.