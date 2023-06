Genova – Dovrà subire un intervento la donna di 58 anni ferita in modo grave ad una gamba da un cinghiale. La donna si trova attualmente ricoverata presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) del Pronto Soccorso dell’ospedale San Martini, in attesa di visita da parte di infettivologo e chirurgo plastico.

I medici la stanno curando per una vasta ferita alla gamba destra provocata dall’aggressione di un cinghiale in piazza Palermo, nel cuore del quartiere Foce.

La donna non è in pericolo di morte ma porterà per il resto dei suoi giorni i segni dello spiacevole incontro.