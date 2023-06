La Spezia – Si fanno di ora in ora sempre più roventi le polemiche sulla decisione di giocare la partita tra Spezia e Verona allo stadi Dacia Arena di Udine.

Oggi l’intervento del sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini che ha tuonato contro la decisione della Lega di Serie A.

“La scelta della Dacia Arena di Udine per giocare lo spareggio tra Spezia e Verona è un’offesa ai tifosi spezzini e una mancanza di rispetto per la città e la nostra provincia. Queste partite valgono la storia di un club e di un territorio e la scelta del campo deve essere presa con attenzione e risultare un territorio neutro per tutti.

Il percorso pone problemi di sicurezza e ordine pubblico perché c’è il rischio evidente che le due tifoserie possano incontrarsi durante il tragitto e i rapporti tra i tifosi vanno considerati.

Chiediamo alla Lega Serie A di rivedere questa decisione e trovare una soluzione che garantisca equità e imparzialità!”