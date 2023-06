Chiavari – Litiga con la vicina di casa e le sigilla la serratura di casa con la colla impedendole di rientrare nella sua abitazione. E’ successo nel Tigullio e la vittima, una donna di 52 anni, non ha avuto dubbi nel presentare una denuncia ai carabinieri di Chiavari che in breve sono risaliti alla persona, un’anziana pensionata, che avrebbe causato il danno.

Si dice che la vecchiaia porti consiglio e che le persone anziane siano più pazienti e meno inclini all’ira ma i carabinieri intervenuti per indagare su un danneggiamento si sono dovuti ricredere trovandosi di fronte ad una vecchina dal carattere piuttosto forte.

La donna è stata denunciata perchè avrebbe preso un tubetto di colla e lo avrebbe riversato nella serratura di casa della vicina di casa, con la quale aveva appena avuto una lite furibonda.

L’anziana avrebbe atteso che la vicina si allontanasse come è solita fare per impegni ed è passata all’azione.

Metodica, precisa e senza alcuno scrupolo, la vecchietta ha svuotato il contenitore per pi rientrare in casa.

A tradirla, però, potrebbero essere state delle immagini di una telecamera di sorveglianza.

La padrona di casa, rientrando dopo le commissioni, si è trovata bloccata fuori casa ed ha dovuto pagare un fabbro per un intervento di emergenza.

Ora il giudice stabilirà se e come punire la pensionata che, certamente, dovrà pagare i danni alla vicina.