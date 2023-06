Genova – Ancora scorribande di cinghiali sulle strade genovesi. Questa volta è successo in via Bobbio dove una famigliola di ungulati ha deciso di passeggiare per la strada mettendo in pericolo automobilisti e motociclisti.

La segnalazione alla polizia locale ha fatto scattare i consueti controlli e il lancio dei messaggi di allerta tramite le applicazioni di emergenza.

Gli agenti hanno raggiunto la zona e seguito gli animali cercando di evitare pericoli e sorvegliando che i cinghiali non causassero danni.

Negli ultimi giorni l’emergenza cinghiali si è acuita con un incidente grave in corso Gastaldi, e diverse aggressioni ai danni di persone per strada.

(foto di Archivio)