Genova – Ancora un incidente stradale causato da un cinghiale e ancora feriti che solo per un caso fortunato non hanno subito lesioni gravi. Due persone, padre e figlio, viaggiavano su uno scooter in corso Europa quando si sono ritrovato davanti un cinghiale che ha improvvisamente occupato la corsia.

L’impatto è stato inevitabile e i due uomini sono finiti a terra rotolando per diversi metri Subito soccorsi sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale San Martino ma fortunatamente non sono gravi.

Poche ore più tardi, sempre nello stesso punto, è scattata nuovamente l’emergenza cinghiali e la polizia locale ha diffuso un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti.