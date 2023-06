Genova – Riprenderà oggi la “caccia” al gruppo di cinghiali che ieri ha aggredito diverse persone nella zona del Forte di San Martino ferendo in modo serio una donna che portava a spasso il cane.

Le aggressioni sono avvenute in via Padre Semeria, in via Montallegro e in via al Forte di San Martino e tutte intorno all’ora d pranzo.

In due occasioni i cinghiali si sono limitati a mostrare una certa aggressività “caricando” le persone mentre in un caso una donna è stata morsicata alle gambe e ad una mano.

In almeno due dei tre episodi le persone erano in compagnia di cani senza guinzaglio e si sospetta che, ad aggredire, sia stata una mamma con cuccioli che potrebbe aver scambiato la curiosità del cane lasciato senza guinzaglio per un pericolo per i propri cuccioli.

In uno degli episodi la persona è stata costretta a frapporsi tra il cinghiale e il proprio cane ed è stata morsa.

Ferite non gravi ma comunque si è reso necessario un passaggio per l’ospedale San Martino.

La squadra regionale è intervenuta sul posto ma i cinghiali si erano già allontanati ma il ripetersi degli episodi in un’area ristretta potrebbe far scattare nuovi controlli ed il probabile abbattimento degli animali.

Nei giorni scorsi si sono ripetuti diversi episodi di aggressione da parte di cinghiali e l’invito è a portare i cani al guinzaglio per evitare che possano involontariamente provocare la reazione di protezione dei cuccioli.