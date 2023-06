Savona – Ancora problemi con il Server della Asl2 Savonese e ancora disagi per la consultazione delle cartelle cliniche e per le donazioni del sangue.

La raccolta di sangue ha subito rallentamenti e problemi e i donatori che hanno preso appuntamento o che si sono presentati ai putni di raccolta hanno atteso a lungo, con problemi e disagi per i permessi lavorativi e per il tempo “perso” per prestare un meritevole e prezioso servizio alla collettività.

Ogni prelievo, infatti, deve essere catalogato e registrato secondo procedure rigorose e di sicurezza e non è possibile “operare” manualmente se non funziona il collegamento ai Server.

Cosa stia causando i blocchi dei server non è dato – al momento – sapere ma le lamentele delle associazioni dei donatori di sangue sono piuttosto dure.

E’ infatti già complesso riuscire a convocare i donatori e i contrattempi creano disaffezione ad un importante voce della salute pubblica.