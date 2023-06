Recco (Genova) – Non inizia bene la giornata per chi viaggia in autostrada. Dopo la coda all’allacciamento tra A10/A7 e A12 e il casello di Genova Est, infatti, si segnalano ora rallentamenti e coda tra Recco e Chiavari, sempre sull’autostrada A12 a partire dal km 27 in direzione Rosignano/Livorno.

A causare i disagi ancora in cantieri aperti per lavori