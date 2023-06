Bogliasco (Genova) – Il ristorante Il Tipico chiude. Un pezzo di storia della ristorazione ligure abbandona e “abbassa le saracinesche”.

A comunicarlo, con un post carico di ricordi e di ringraziamenti, lo stesso staff che gestisce il locale e che parla – senza specificare – di giorni veramente difficili.

Sulle pagine social del locale e della cittadina di Bogliasco la testimonianza di affetto dei clienti e di chi è passato per il locale anche solo per un caffè.

Le splendide vetrate del locale resteranno presto solo un ricordo.

“Grazie – scrivono da Il Tipico – una semplice parola che vuole racchiudere le infinite emozioni contrastanti che abbiamo vissuto in queste ultime settimane.

IL TIPICO pIl ristrante urtroppo non esisterà più.

Il più grande dispiacere è sicuramente la cancellazione di un pezzo di storia della ristorazione “genovese”, della quale noi abbiamo solo fatto parte.

Ci preme solo ringraziare TUTTI i nostri clienti, affezionati, divenuti amici nel tempo, ma anche chi è passato anche solo per una volta e ha consumato un piatto ammirando quello splendido panorama che difficilmente dimenticheremo.

Un GRAZIE anche a tutti i nostri fornitori! Un GRAZIE a chi ha lavorato con noi!

Ma sopratutto un ENORME GRAZIE a chi, in questi giorni veramente difficili, ci ha sostenuto e aiutato come mai avremmo potuto immaginare! Non lo dimenticheremo MAI!!!

GRAZIE ❤️