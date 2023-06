Genova – Inizierà questa mattina, alle 10, nella spiaggia vicino ai Giardini Govi, l’ultima tappa del progetto di Educazione Ambientale che vedrà coinvolti gli allievi dell’ente di formazione Is.for.coop Genova nella pulizia della spiaggia dei “Giardini Gilberto Govi” di Genova. Attività che fanno parte delle proposte formative dell’anno.

L’Ente di formazione Is.for.coop, presente nel quartiere di San Fruttuoso dal 2016 e attivo sul territorio ligure nelle sedi di Genova, Savona e La Spezia, da oltre 30 anni è incubatore di idee e progetti innovativi di inclusione sociale e inserimento lavorativo e socio lavorativo, con particolare attenzione a persone in situazione di svantaggio o a rischio di esclusione sociale.

Un’iniziativa didattica nata grazie alla virtuosa collaborazione tra Is.for.coop, Amiu Genova e Studio Ag che si occupa di consulenza, progettazione e didattica e che ha condotto, nel corso dell’anno formativo 2023, una serie di incontri in aula per gli allievi di Is.for.coop Genova.

Focus delle lezioni sono state le tematiche ambientali con particolare attenzione alla conoscenza dei materiali, le buone pratiche quotidiane e il corretto conferimento dei rifiuti per la salvaguardia dell’ambiente cittadino.