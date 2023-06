Genova – Ancora una aggressione ai danni di una persona che parta a spasso il cane da parte di un cighiale. Questa volta è successo in corso Montegrappa dove un giovane passeggiava con il proprio cane di razza pitbull intorno alla mezzanotte.

Improvvisamente il cane si è messo ad abbaiare e da un’aiuola è spuntato un grosso cinghiale che ha caricato padrone e cane prendendosela in particolare con il quadrupede.

Ad avere la peggio, manco a dirlo, il pitbull che è stato ferito al muso e al torace dai denti aguzzi e ricurvi del cinghiale.

Il padrone se l’è cavata con un brutto spavento ma ha anche cercato di frapporsi tra il cane e il grosso animale, probabilmente una femmina con i cuccioli.

Il cane è stato portato dal veterinario e curato mentre dei cinghiali non c’è traccia.

Si raccomanda ancora una volta di circolare solo con il cane al guinzaglio e di evitare che abbai o rincorra in cinghiali, specie in presenza di piccoli che possono scatenare un forte istinto di protezione da parte della madre.

Sono già molti i casi di attacchi di cinghiali a persone che passeggiano con il proprio cane in città.