Genova – E’ stata ritrovata sana e salva nel capoluogo ligure, Malek, la bambina francese di 8 anni scomparsa insieme al padre Jamel Y da Dunkerque, nel nord della Francia.

La piccola era stata probabilmente rapita dal padre che è arrivato a Genova per imbarcarsi sul primo traghetto per la Tunisia, terra di origine della sua famiglia.

Malek e il padre Jamel erano ricercati dal momento della scomparsa, nella notte tra martedì e mercoledì e si sospetta che il padre abbia avuto un ruolo nella morte della mamma di Malek, trovata morta nell’abitazione dove viveva la famiglia in Francia.

Oltralpe il papà di Malek è ricercato per omicidio e verrà estradato in Francia non appena concluse le operazioni di scambio dei documenti legali.

Non è ancora chiaro come padre e figlia siano arrivati a Genova e si sospetta avessero qualcuno che era in grado di ospitarli sino all’imbarco sul traghetto per la Tunisia ma la rete investigativa aveva già diramato un alert a tutte le città dove Jamel avrebbe potuto cercare una via di fuga per la Tunisia.