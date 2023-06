Genova – Dieci giorni di chiusura per eliminare i topi che da tempo vengono segnalati senza risposte nella scuola materna comunale Tollot Occidentale di salita degli Angeli. Arriva ormai quasi a fine anno la “risposta” alle continue denunce delle famiglie dei bambini che frequentano l’asilo e che, a più riprese, hanno visto topi enormi camminare tranquillamente nei locali dell’asilo tra il primo e il secondo piano della struttura.

Divampa la protesta, nel quartiere di San Teodoro (e non solo) per i disagi cui saranno costrette le famiglie che per i periodo dovranno accompagnare i figli in un’altra struttura per consentire la derattizzazione più volte richiesta. Disagi che si sommano ai pericoli corsi dai figli perché in questa storia c’è solo una cosa sicura e indiscutibile: negli asili i topi non dovrebbero esserci.

Una settantina i bambini costretti a finire l’anno scolastico in una struttura diversa e sulla porta dell’asilo compare un manifesto di protesta che punta il dito contro il Comune e chi avrebbe dovuto vigilare ed intervenire e lo fa solo ora.