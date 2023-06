Genova – Ha approfittato del buio per salire sul cornicione del Ponte Monumentale che sovrasta via XX settembre e ha minacciato ancora una volta di gettarsi di sotto. Nuova protesta della persona in difficoltà economica che da tempo chiede di essere aiutata e ciclicamente torna a protestare minacciando il suicidio.

Intorno alle 22,30 alcuni passanti lo hanno notato mentre stava seduto, con le gambe a penzoloni, a decine di metri di altezza ed hanno chiamato il 112.

In breve è stata chiusa via XX settembre e i vigili del fuoco hanno allestito il “cuscino” gonfiabile per limitare i danni in caso di caduta.

Poi i pompieri sono saliti all’altezza dell’uomo ed hanno parlato a lungo con lui, facendosi raccontare la situazione e cercando di convincerlo a desistere.

Intorno alle 23,30 l’uomo si è convinto a scendere e la strada sottostante è stata riaperta al traffico.

Resta da comprendere perché l’uomo si trovi a dover ripetere ciclicamente la forma estrema di protesta senza che la sua posizione non venga “risolta”.