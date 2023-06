Genova – Lo hanno accerchiato e minacciato per farsi consegnare denaro e cellulare e quando ha accennato una reazione è stato preso a pugni e calci e derubato di una sacca sportiva.

Brutta avventura per un ragazzo di 22 anni che camminava per strada in via Magenta, a Castelletto.

Due malintenzionati lo hanno aggredito e derubato e picchiato quando ha provato a reagire.

Sul posto, chiamata da alcuni passanti che hanno visto il ragazzo sanguinante per strada, sono arrivate le volanti della polizia ma dei rapinatori non c’era più traccia.

Preoccupa l’impennata di episodi di micro-criminalità che crea una sensazione di insicurezza tra i genovesi.

Solo qualche giorno fa una donna di 70 anni era stata scippata a Castelletto e trascinata a terra da uno scippatore fuggito su uno scooter.