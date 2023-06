Savona – Verrà estradato in Inghilterra, dove deve scontare una condanna a 10 anni di carcere per violenza sessuale, l’uomo di 37 anni fermato dalla polizia in un albergo della città della torretta.

L’uomo è stato identificato durante un controllo che ha evidenziato il fatto che sulla sua testa pendesse un mandato di arresto internazionale.

Gli agenti della squadra Mobile della Questura di Savona lo hanno fermato e condotto in carcere per evitare una nuova fuga e qui l’uomo resterà sino a quando non verrà organizzato il trasferimento in Inghilterra dove l’uomo sconterà la pena nel carcere locale.