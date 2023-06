Genova – Ancora un’auto ribaltata in un incidente stradale. Questa volta è avvenuto in via Perlasca, nel quartiere di Rivarolo.

Per cause ancora da accertare la donna alla guida del mezzo ha perso il controllo del veicolo che si è poi ribaltato.

Soccorsa dai passanti l’automobilista è stata estratta dal veicolo ed ha riportato un trauma cranico.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e quelli dei vigili del fuoco che dovranno recuperare la vettura oltre che bonificare la strada.

La via Perlasca è rimasta chiusa al traffico a lungo con gravi ripercussioni al traffico locale.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.