Sanremo (Imperia) – Si trova ricoverata all’ospedale Santa Corona di Pietra ligure la ragazza di 14 anni, cittadina monegasca, ferita ieri sera in una brutta caduta da cavallo durante una competizione del concorso internazionale ippico di Sanremo.

La giovane è stata sbalzata dall’animale ed è caduta rovinosamente a terra.

Subito soccorsa dalle persone presenti è stata poi medicata dal 118 che ha fatto intervenire l’elicottero Grifo che l’ha trasportata con la massima urgenza in ospedale per il rischio di lesioni spinali.

In corso gli esami medici per identificare eventuali lesioni interne.