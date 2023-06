Genova – Tre serate di concerti e suggestioni in un luogo magico, dal 15 al 17 giugno in piazzetta Sant’Anna

Si svolgerà sul sagrato della chiesa di Sant’Anna da giovedì 15 a sabato 17 giugno la prima edizione del Festival Musica a Sant’Anna. Tre serate di musica e scoperte in un luogo dall’atmosfera magica, in compagnia di un programma musicale dal respiro internazionale.

L’idea del Festival nasce a giugno 2022 grazie al felice incontro fra Genova Sinfonietta e Convento e Antica Farmacia di Sant’Anna in occasione di un concerto organizzato sul sagrato della chiesa di Sant’Anna dall’associazione GenovApiedi e Antica Farmacia Sant’Anna. Genova Sinfonietta è un’associazione culturale aperta a musicisti e appassionati di musica che hanno deciso di dedicare una parte della loro vita al contatto con la bellezza della musica, della poesia, della natura e di tutte le arti. Il convento di Sant’Anna, con la sua chiesa del XIV secolo e la sua Antica Farmacia, è un piccolo gioiello, un luogo dell’anima, ricco di storia, arte e tradizione erboristica.

Le tre serate di Musica a Sant’Anna inaugureranno giovedì 15 giugno con l’omaggio al centenario di Italo Calvino, “Le città invisibili, esplorazioni per voce recitante e viola da gamba”. Giulio Tanasini dà vita a una performance “minimalista” che guidi il pubblico, tra recitazione e musica, in un viaggio metafisico attraverso alcune delle più immaginifiche città descritte da Calvino. Dagli elementi letterari a quelli musicali, e viceversa, in un dialogo che trascende il tempo tra il genio dello scrittore e quello di alcuni dei più importanti autori barocchi.

Venerdì 16 giugno sarà protagonista il coro Sibi Consoni diretto da Roberta Paraninfo per “I(n)spirazione. Il respiro dello Spirito nel canto corale”. Sibi Consoni è un’espressione latina che significa “consonanti fra loro” e descrive un’armonia musicale tra i componenti della formazione e l’affiatamento umano creatosi tra i cantori. Il percorso dei Sibi Consoni è caratterizzato da una grande varietà ed eterogeneità con cui la giovane formazione sta acquisendo esperienza ed elasticità nel corso degli anni.

Il concerto di chiusura di Musica a Sant’Anna 2023 di sabato 17 giugno vedrà protagonista il Quartetto d’archi di Genova Sinfonietta (Francesco Bagnasco, violino; Carola Romano, violino; Filippo Laneri, viola; Martina Romano, violoncello) con “Alla nuda luce”. Ispirato a un verso della poetessa Chandra Livia Candiani, il concerto indaga “la nuda luce”, ciò che la musica offre alle persone che la ricercano, siano essi esecutori o pubblico: un’ideale, un guizzo, una sensazione, un pensiero nuovo che conduca un passo più vicini ad un’evoluzione o una rinascita, sempre possibili.

«Il Festival Musica a Sant’Anna si propone come manifestazione culturale di respiro nazionale e internazionale, considerata la presenza di artisti genovesi conosciuti in Italia e all’estero – spiega Francesco Bagnasco, di Genova Sinfonietta – Musica a Sant’Anna prevede una tre giorni con una proposta culturale articolata che spazia dal repertorio barocco al contemporaneo, dalla viola da gamba al quartetto d’archi e al coro a cappella, e che affianca ai concerti anche visite guidate al complesso monumentale e guide all’ascolto rivolte a tutte le età».

Ogni serata sarà infatti anticipata, per chi lo gradirà, da una visita guidata alla Chiesa dei Frati Carmelitani Scalzi e all’Antica Farmacia di Sant’Anna alle 16.30. Frate Ezio, il frate erborista, in compagnia dell’architetto Silvia Piacentini, condurrà il pubblico alla scoperta della chiesa del XVI secolo, del presepe artistico, del roseto e dell’Antica Farmacia tra rimedi erboristici tradizionali, cosmetici naturali e molte altre delizie. Durante la visita, Padre Ezio racconterà la storia dell’ordine carmelitano della Chiesa di Sant’Anna e dell’Antica Farmacia, illustrando gli antichi strumenti e svelando qualche piccolo aneddoto.

In tutte e tre le serate alle ore 18.00, nel loggiato dell’Antica Farmacia, ci sarà inoltre la possibilità di ascoltare una breve guida all’ascolto del concerto che seguirà, a cura dei musicisti.

«Musica a Sant’Anna vuole essere un’occasione di inizio estate per fare musica a Genova in un luogo insolito, che si presta splendidamente a questo scopo – sono le parole di Padre Michele Goegan, Priore del Convento – Oltre a offrire un’acustica intima e trasparente, piazzetta Sant’Anna è un posto incantevole, un luogo dell’anima dove spiritualità e musica aprono canali e propongono un dialogo che speriamo possa regalare spunti e suggestioni al pubblico in questo inizio d’estate».

Musica a Sant’Anna vanta il patrocinio di Regione Liguria e del Municipio Centro Est – Comune di Genova.

Queste le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: «Sembra uscita da una poesia di Caproni la Genova che scopriremo grazie alla bellissima iniziativa organizzata per la prima volta da Genova Sinfonietta in un borgo antico nel cuore di Genova. La prima edizione di un Festival che vuole anche aprire le porte alla scoperta di tutto il complesso risalente al XVI secolo. Un mondo antico, ricco di bellezza, arrampicato sulle alture di Genova tra stradine di mattoni e di ghiaia, che è rimasto sostanzialmente immutato nel tempo e che forse alcuni cittadini ancora non conoscono. Una Genova particolarmente verticale dove vale la pena inerpicarsi e intravvedere il soffio di un passato che è sempre presente. Un’iniziativa privata di grande respiro che testimonia l’amore verso Genova e verso la musica, sostenuta anche da Regione Liguria che vede in questi eventi proficue collaborazioni tra pubblico e privato. Grazie all’associazione culturale a cui si deve questa prima tre giorni di concerti sul sagrato della chiesa, aperti alla città e grazie a tutti i musicisti e agli appassionati di musica che ne hanno permesso l’organizzazione mettendosi a disposizione per una tre giorni davvero insolita. Siamo certi che i cittadini risponderanno con grande favore per quello che sarà un viaggio musicale alla scoperta dei segreti e della spiritualità di luoghi magici».

«Sono sicuro che la prima edizione del Festival Musica a Sant’Anna sarà una grande successo – sono le parole del sindaco di Genova Marco Bucci – Voglio fare i miei complimenti a Genova Sinfonietta e all’Antica Farmacia Sant’Anna per aver lavorato bene e insieme raggiungendo un grandissimo obiettivo. Genovesi e turisti potranno godere di un inizio estate ricco di musica e cultura in uno dei luoghi simbolo della nostra città. Buon Festival!».

Tutti i concerti si svolgeranno alle ore 19.00 in piazza Sant’Anna 8, presso l’omonima chiesa. L’ingresso ai concerti e l’accesso alle visite guidate sono gratuiti, ma è obbligatoria la prenotazione su erboristeriadeifrati.it, via mail scrivendo a info@erboristeriadeifrati.it oppure telefonando allo 010 2513285 oppure ancora recandosi presso l’Antica Farmacia Sant’Anna