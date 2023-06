Genova – Dopo un’abbondante bevuta in un bar di piazza delle Erba ha iniziato a litigare con le persone all’interno del locale sino a danneggiare oggetti e suppellettili per poi aggredire il titolare del locale ed un suo dipendente.

All’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, il 27 enne, li oltraggiava e opponeva attiva resistenza colpendoli con calci e pugni, venendo definitivamente bloccato è tratto in arresto per resistenza e oltraggio a P.U.