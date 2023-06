Varazze (Savona) – Indagini in corso per il ritrovamento, ai piedi del viadotto Arenon, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia di una persona in fin di vita dopo la caduta per diverse decine di metri.

A scoprire la tragedia alcuni automobilisti che hanno segnalato alla polizia stradale la presenza di una vettura ferma nella corsia di emergenza. Una verifica ha permesso di accertare che l’auto era ferma ma con le portiere aperte e nessuno nelle vicinanze.

E’ bastato affacciarsi dal parapetto per comprendere cosa era successo: ai piedi del viadotto c’era una persona a terra.

Subito sono scattati i soccorsi e vigili del fuoco e soccorso alpino hanno raggiunto la località passando via terra dai sentieri e hanno recuperato la persona, ormai in fin di vita.

Il disperato soccorso del 118 non ha salvato la persona che è così deceduta.

Non è chiaro se l’automobilista abbia fermato l’auto per poi gettarsi di sotto o se, invece, come già tragicamente accaduto, abbia deciso di fermarsi per un bisogno fisiologico precipitando in uno spazio scambiato per terreno stabile.

Saranno le indagini ad accertare come si siano svolti i fatti.