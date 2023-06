Genova – Aveva minacciato la cassiera del supermercato con una bottiglia di acido muriatrico aperta il 50enne genovese arrestato dalla polizia che lo accusa di essere il rapinatore che aveva colpito in via Travi, nel quartiere di Sestri Ponente.

L’uomo, secondo la ricostruzione della polizia, si sarebbe presentato alla cassiera mostrando la bottiglia dell’acido e chiedendo il denaro e la cassiera, terrorizzata, è rimasta impietrita mentre l’uomo afferrava tutte le banconote dalla cassa per poi allontanarsi indisturbato.

Le indagini della polizia lo hanno però smacherato e gli agenti lo hanno ammanettato ed ora attende il processo in carcere.