Genova – E’ stata costretta a nascondersi nell’appartamento dei vicini di casa per sfuggire all’aggressione dell’ex marito completamente ubriaco. Rocambolesca fuga per una donna aggredita e minacciata dall’ex marito che si è presentato alla sua abitazione completamente ubriaco e con un atteggiamento violento.

La donna è riuscita a nascondersi nell’appartamento di vicini di casa e a sfuggire alle ire dell’uomo, un cittadino italiano di 64 anni.

Sul posto, chiamati dai vicini, sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova che hanno fermato l’uomo e lo hanno condotto in caserma.

La donna lo ha poi denunciato ed è stata invitata a rivolgersi ad un centro anti violenza per affrontare la complessa situazione. L’uomo, già in passato si era macchiato di episodi simili.