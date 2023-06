Davagna – Stava cercando di aiutare un amico rimasto chiuso fuori casa Mario Mazzei, il pensionato di 75 anni caduto da una scala in località Meco, mentre cercava di salire in un appartamento.

L’uomo è caduto da un’altezza di alcuni metri procurandosi lesioni gravissime che lo hanno ucciso sul colpo.

Inutili i disperati tentativi di rianimarlo della Croce Rossa di Davagna e l’arrivo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. Il pensionato non è sopravissuto all’impatto violento con il terreno.

Mazzei stava cercando di aiutare un amico ad entrare in casa senza le chiavi che erano rimaste all’interno dell’abitazione per un errore.

Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito la tragica vicenda.