Genova – Maxi concerto con gli artisti più apprezzati dai giovani, venerdì 30 giugno, in piazza della Vittoria con lo spettacolo gratuito del Tezenis Summer Festival che porterà sul palco artisti come Achille Lauro, Alfa, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Mara Sattei, Fabio Rovazzi e The Kolors-

Il concerto inizierà alle 20 ed è attesa la folla delle grandi occasioni.

L’ingresso al concerto è gratuito.