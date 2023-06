Genova – Con la bella stagione tornano le serate in spiaggia tornano i bidoni stracolmi nel piccolo borgo di Vernazzola. Brutto risveglio, questa mattina, per i residenti della zona che hanno trovato i bidoni della spazzatura semi sommersi dai resti delle “pizzate” sulla spiaggia e delle serate trascorse da frotte di persone sulla spiaggia.

Uno spettacolo degradante cui hanno assistito anche i molti turisti che hanno passeggiato sul lungomare.

“Stamattina Vernazzola si è svegliata in queste condizioni – denuncia Serena Finocchio, consigliere municipale – con la spazzatura ovunque. Ogni anno in questo periodo le persone, giustamente, vanno in spiaggia a mangiare la pizza e a cercare un po’ di fresco. In questo non c’è ovviamente nulla di male. Il problema, però, subentra dopo, quando i cartoni rimangono vuoti e devono essere gettati via”.

Rispetto al periodo invernale, infatti l’apporto di spazzatura è maggiore rispetto alla capienza dei cassonetti disponibili in zona e non aiuta l’allergia all’educazione di molti che potrebbero portarsi a casa i rifiuti ed invece li abbandonano dove possono.

“Una soluzione sarebbe quella di utilizzarne di più grandi – spiega Serena Finocchio – ma soprattutto avere un passaggio aggiuntivo serale per il ritiro dei rifiuti”.

Quello “estetico” non è l’unico problema del quartiere visto che il numero di cinghiali che si aggira per le vie del quartiere e persino sulla spiaggi aumenta sensibilmente proprio in questo periodo.

“Gli abitanti della zona – prosegue Finocchio – sono costretti anche a convivere con i cinghiali. Gli animali vengono attirati dagli avanzi di cibo e rovesciano i bidoni, cosa successa già molte volte”.