Torriglia (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzo di 22 ani gravemente ferito ieri sera in un incidente avvenuto sulla statale 45, in Val Trebbia.

Il giovane viaggiava in sella alla moto quando, per cause ancora da accertare, è caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite e contusioni.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e si è deciso il trasferimento in elicottero verso l’ospedale più vicino. Sul posto è così intervenuto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco in funzione di eliambulanza e il ragazzo è stato condotto in codice rosso, il più grave, in ospedale.

Si tratta dell’ennesimo incidente grave sulla statale 45 dove i residenti segnalano da tempo mezzi che sfrecciano a velocità sostenute e chiedono maggiori controlli e l’installazione di telecamere in grado di accertare la velocità e la rumorosità dei veicoli e l’eventuale sanzione.