Genova – Ben 24 patenti ritirate e 32 sanzioni per guida in stato di ebbrezza nel corso dei controlli effettuati nel weekend dalla polizia locale sulle strade genovesi.

Gli agenti hanno rilevato 32 “superi” e hanno elevato altrettante sanzioni pecuniarie mentre per ben 24 automobilisti la situazione era talmente “tragica” da dover ritirare la patente per guida in stato d’ebrezza.

I risultati evidenziano la gravità della situazione sulle strade cittadine e la diffusione del fenomeno delle persone, giovani e meno, che si mettono alla guida dell’auto pur essendo consapevoli di aver bevuto ben oltre i limiti di legge.

Una emergenza che suggerisce ulteriori campagne di controlli ma anche un “giro di vite” per preservare la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni che invece rispettano le norme di sicurezza e non devono correre il rischio di “incontrare” chi invece se ne infischia delle regole e della ragionevole salvaguardia della propria incolumità.

Le sanzioni sono avvenute durante controlli mirati preposti proprio al contrasto della guida sotto l’effetto di alcool, controlli che sono stati concentrati nelle zone del centro città e del levante, con particolare attenzione ai luoghi della movida estiva.

«La cronaca recente – spiega l’assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza Sergio Gambino – ci insegna che non dobbiamo mai abbassare la guardia per quanto riguarda la sicurezza stradale. I comportamenti sconsiderati di alcune persone rischiano di diventare un pericolo vero e proprio per sé stessi e per la comunità tutta. Ecco perché, insieme al comando, abbiamo deciso che i controlli saranno intensificati nel corso dei weekend estivi: per garantire strade sicure».