Genova – Ripartirà appena terminate le riparazioni necessarie il traghetto Moby Wonder partito ieri sera per Olbia, in Sardegna, e costretto invece ad invertire la rotta e tornare nel porto genovese.

Il traghetto era partito intorno alle 22 ma dopo appena un’ora di navigazione si sarebbe registrato un black out per una avaria ed è stato necessario far trainare la nave con i rimorchiatori per farla tornare a Genova dove è arrivata solo questa mattina.

A bordo circa 800 passeggeri inferociti che ora attendono di poter ripartire verso la meta delle loro vacanze.