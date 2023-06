Imperia – Ha volato in elicottero per la prima volta a pochi giorni dalla nascita il neonato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova grazie all’elicottero dei vigili del fuoco in funzione di eliambulanza dotata di speciale incubatrice realizzata appositamente per questi viaggi.

Il reparto volo dei Vigili del fuoco di Genova ha raggiunto Imperia e qui l’elicottero VF Drago 125, equipaggiato con una speciale culla incubatrice idonea al trasporto su velivoli ha preso in carico il piccolo di 26 settimane e lo speciale team specializzato del Centro Neonati a Rischio, che non ha mai perso d’occhio il piccolo per tutto il volo sino all’ospedale genovese.