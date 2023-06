Arenzano (Genova) – Hanno forzato la porta di ingresso del bar della Stazione e hanno rubato dalla cassa 100 euro in contanti ma sono stati individuati dai carabinieri che lo hanno arrestato.

Tre giovani di origine nord africana sono stati fermati ai carabinieri la scorsa notte ed accusati di furto.

I tre dopo aver forzato la finestra del bar della stazione ferroviaria hanno rubato dalla cassa 100 euro in contanti, dileguandosi per le vie limitrofe.

I militari intervenuti poco dopo sul luogo del furto, dopo aver visionato i filmati del sistema di video sorveglianza interno, acquisivano fondamentali elementi identificativi ed effettuavano una perlustrazione nella zona.

Nel transitare da via Lungomare Stati Uniti i militari riconoscevano e fermavano i tre giovani recuperando la refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario.