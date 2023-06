Genova – Il corpo di una persona è stato trovato in un’auto precipitata in fondo ad un burrone al passo del Faiallo, nell’entroterra genovese. A scorgere la vettura, accartocciata nel dirupo, alcuni escursionisti che hanno subito dato l’allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il soccorso alpino e le ambulanze del 118 ma per la persona all’interno dei veicolo non c’era più nulla da fare.

Ancora non sono state rese note le generalità della persona ma potrebbe trattarsi di un giovane scomparso da qualche giorno.

In corso le verifiche con i familiari per confermare o meno il tragico ritrovamento.

Sul posto è accorso anche l’elicottero dei vigili del fuoco per prelevare la salma.