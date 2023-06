Genova – Dal 6 al 15 luglio torna il Comicity Festival con la quinta edizione che accoglierà artisti come Caterina Guzzanti, Lundini, Raco e Francesca Puglisi

Il primo spettacolo ad andare in scena in piazza delle Feste al Porto Antico è “La scoria infinita ” con Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio, Federico Vigorito e Filippo Gatti, un comedy show costruito con storie realmente accadute esilaranti e inaspettate, assolutamente da non perdere.

Sono finiti in pochi giorni i biglietti per Valerio Lundini e I Vazzanikki, il 7 luglio

in Piazza delle Feste, ma ci sarà comunque da ridere con Daniele Raco, il quale si esibirà, sempre il 7 luglio alle 21, nella splendida cornice del Giardino di Palazzo Rosso.

L’8 luglio torna a Genova al Comicity festival, a grande richiesta, Francesca Puglisi con il suo nuovo spettacolo e porterà al giardino di Palazzo Rosso tutta la sua esilarante “napoletanità”.

Tutti gl i spettacoli che andranno in scena nel giardino di Palazzo Rosso includono nel prezzo del biglietto anche un gustoso aperitivo!

Evento speciale del Festival, “Scienza e risata: un dialogo aperto ” il 7 luglio alle 18.30, prima dello spettacolo di Daniele Raco, Eleonora D’Urso intervista Fausto Caruana , neuroscienziato presso l’Istituto di Neuroscienze del CNR di Parma.

Neuroscienziati, etologi e primatologi sono oggi in prima linea nella ricerca finalizzata ad una sempre maggiore comprensione di quelli che sono i meccanismi e le funzioni della risata.

Il potere della risata sarà al centro di un’ora di piacevole confronto su un tema oggi tanto affascinante quando potenzialmente rivoluzionario.

Scopriremo così perché fare un Festival sulla comicità sia fondamentale