Genova – Ancora un pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada. Questa volta è avvenuto in via Boselli, nel quartiere di Albaro dove una donna è stata investita mentre attraversava in circostanze ancora da chiarire.

La donna è stata sbalzata a terra ed ha riportato diverse ferite e contusioni e sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese con una sua ambulanza.

I volontari l’hanno trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove i medici hanno attribuito il codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Si tratta dell’ennesimo incidente in città che vede un pedone travolto da un’auto o da una moto.