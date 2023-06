Genova – Cinghiali che passeggiano per strada sono ormai una “curiosità” anche per i turisti in visita in città.

Il video, ripreso da una famiglia francese mostra un gruppetto di cinghiali affamati che fa visita ai cestini dei rifiuti nella zona universitaria vicino all’ospedale San Martino e lungo corso Europa.

I turisti, tra il divertito e il perplesso, filmano la scena tenendosi alla dovuta distanza,

Intorno nessun segno di pattuglie della polizia locale e per la notte non è giunta alcuna segnalazione di pericolo per la presenza dei cinghiali a pochi metri da una delle arterie del traffico più percorse.

Poco lontano, alcune settimane fa, si è verificato un brutto incidente stradale proprio per l’attraversamento di cinghiali in corso Gastaldi.

I turisti poteranno a casa un ricordo in più dalla città: la possibilità di incontrare famiglie di cinghiali per strada come fosse la cosa più normale.