Genova – Ancora emergenza cinghiali, nella notte, con la consueta raffica di segnalazioni e interventi a difesa della sicurezza dei cittadini.

Intorno alle 2 una famigliola di cinghiali ha deciso di passeggiare in mezzo alla strada in via Bandi, a Quarto ed è scattato il primo allarme con invio di messaggi di allerta ad automobilisti e motociclisti e l’invio della pattuglia della polizia locale che ha assicurato che gli animali non provocassero incidenti.

Poco dopo le 3 altra emergenza in corso Gastaldi dove solo poche settimane fa una giovane è caduta dallo scooter con gravi conseguenza a causa dell’attraversamento di un gruppetto di cinghiali.

Una famigliola di ungulati ha invece preso di mira i cassonetti nella zona di via Donghi e ne ha ribaltati alcuni nella zona del capolinea del bus 46.

Anche in questo caso messaggi di allerta e pattuglia della polizia locale a garantire la sicurezza.