Genova – In cinque a spasso sulla Sopraelevata. E’ il nuovo record negativo registrato nel capoluogo ligure per quanto riguarda le “follie” dei pedoni e quando hanno visto la scena negli schermi di sorveglianza , gli agenti della polizia locale non credevano ai loro occhi.

Le persone, in fila indiana, camminavano tranquillamente nello spazio esiguo tra il guard rail e la ringhiera che protegge dal saldo di decine di metri nel vuoto.

Subito è scattato l’allarme ed una pattuglia ha raggiunto il gruppetto e lo ha scortato in sicurezza sino alla prima uscita disponibile e poi sono scattate le sanzioni.

Camminare sulla Sopraelevata è pericoloso e rappresenta un rischio per se e per gli altri. Eppure non passa settimana senza che venga registrato un nuovo record, con persone a piedi con valige, in bicicletta, o con il monopattino.

(Foto di Archivio)