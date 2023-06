Genova – Ancora cassonetti in fiamme, nella zona della Valpolcevera. Questa volta è avvenuto in via Canepari, nel quartiere di Certosa.

Intorno alle 2 della scorsa notte è scattato l’allarme per alcuni passanti che hanno notato le fiamme che fuoriuscivano dai cassonetti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento velocemente le fiamme, prima che si propagassero alle vetture e alle moto parcheggiate nei pressi.

Spento il rogo sono partite le prime verifiche per accertare l’origine degli incendi che, quasi certamente, sono dolosi.

Nelle prossime ore verranno esaminate le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili ad identificare i responsabili.