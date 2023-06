Genova – Riuscivano a farsi aprire la porta di casa con la scusa di controlli alle tubazioni dell’acqua e poi “spruzzavano” una sostanza che stordiva le vittime e li lasciava liberi di girare per casa e rubare tutti gli oggetti di valore e il denaro. A tradire la banda di rapinatori, composta da tre persone, la particolarità che ha colpito tutte le vittime accertate (sino ad ora 2): il colore particolare degli occhi della persona che suonava alla porta, di un azzurro/blu molto intenso e non comune.

Tanto è bastato alle forze dell’ordine per risalire, attraverso le riprese video dei circuiti di sorveglianza ad un caso nel quale i malviventi, prima di presentarsi a casa avevano girato più volte in scooter nella zona dove poi hanno messo a segno il colpo.

La targa del veicolo è stata ripresa e segnalata e il proprietario ha gli occhi azzurro/blu come quelli del sospettato.

Per la banda sono rapidamente scattate le manette